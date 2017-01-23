وزارة التموين : بيع الدواجن بـ25 جنيه والأوراك بـ15 من الثلاثاء القادم بمنافذ البيع التابعة للوزارة

سمر العشري

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمجهود كبير من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة للجميع، وخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات المصرية.

وأوضحت وزارة التموين أن السلع المصرية والمنتجات الداخلية والمستوردة شهدت ارتفاعاً كبيراً في مصر، حالة من الارتفاع الكبير في السعار وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الجنبية، وكان من اهم السلع التي زادت بشكل كبير في تلك الأيام الدواجن، وخاصة بعد ارتفاع سعر الأعلاف والوقود واللقاح والأيدي العاملة، وبعدما قام مجلس الوزراء المصري بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج من التعريفة الجمركية ثم الرجوع في القرار للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر بعد تعهد منجي الدواجن بتوريد كميات لوزارة التموين بالسعر المتفق عليه.

كما اكد اللواء " محمد على مصلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع منتجي الدواجن بتوريد كميات كبيرة من الدواجن والأوراك للوزارة، حيث تم الاتفاق بين الوزارة ومنتجي الدواجن بمجلس الوزراء بحضور المهندس " شريف إسماعيل" ، مشيراً إلى انه سوف يتم توزيع الدواجن في منافذ البيع التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية، على أن يتم توزيعها على المواطنين خلال الساعات القادمة من الثلاثاء القادم، على أن يكون السعر لكيلو الدواجن 25 جنيهاً أما الأوراك فسعر الكيلو فيها 15 جنيهاً .

شبكةعيونالإخبارية

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