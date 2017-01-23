حسام باولو: حققت حلم حياتى بالانتقال للزمالك وعامر "الأب الروحى"

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

أبدى حسام باولو مهاجم الزمالك والمنتقل من صفوف سموحة عن سعادته عقب الإعلان الرسمى عن انتقاله للفريق الأبيض بداية من شهر يناير الجاري.

وقال باولو لـ "اليوم السابع" :" حققت أمنيه حياتى باللعب فى الزمالك"، مشيراً أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك هو اول من أجرى اتصالاً هاتفياً به ليزف له خبر الانتقال الرسمى، مؤكداً أنه طالبه بتقديم مباراه طيبه غدا امام المنتخب الجزائرى ببطوله العالم العسكريه والاستمرار فى احراز الاهداف.

وأكد المهاجم الدولي أنه سينضم لتدريبات الزمالك فور عودته من عمان بناءاً على الاتفاق الذى تم بينه وبين رئيس الزمالك، مضيفاً أنه مدين بالفضل لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك وكذلك فرج عامر رئيس سموحة والذي وصفه بالأب الروحى.