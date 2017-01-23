أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 23/1/2017.. تجهيز ميزانية تاريخية

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ينتظر مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالأهلي، وعود إدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المادية خاصة بعد أن استجاب اللاعب لرفض ناديه للعروض التى تلقاها فى الشتاء الجارى وكان أبرزها من الوحدة السعودى لاستعارته 6 أشهر لكن الأهلى تمسك باستمراره فى الفترة القادمة للحاجة إلى جهوده، ووعده بتعديل عقده بما يتناسب مع حجم عطائه مع الفريق.

أرسل النادى الأهلى، خطابا رسميا للسفير المصرى بالإمارات وائل جاد، للمطالبة بضرورة تدخل السفارة لدى الجهات الرسمية هناك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقوم ببيع أى منتجات تحمل شعار النادى وماركته الخاصة ASC ( تيشرتات - كوفيات - ترنجات....إلخ ).

خاطب النادى الأهلى، إدارة ليرس البلجيكى، عن طريق اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لصانع الألعاب عمرو بركات المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، من أجل قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية، التى تشارك فى بطولة دورى الأبطال فى نسختها الجديدة.

أدى عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي، تدريبات بدنية فى صالة الجيم، قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين، على ملعب الدفاع الجوى، وذلك بناءً على تعليمات حسام البدرى، المدير الفنى للفريق.

أدى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرانه عصر اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر المحلى، المقرر له يوم 10 فبراير المقبل بمدينة أبوظبى الإماراتية.

يجهز مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر ميزانية النادي قبل عقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها أواخر شهر مارس القادم.

وتؤكد المؤشرات الأولية أن ميزانية الأهلى هذا العام ستتخطى حاجز المليار جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه عن الميزانيه السابقة التى بلغت 570 مليون جنيه.