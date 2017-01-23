حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

سمر العشري

برج العقرب

مهنياً: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرعة، واتخذ مالياً موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي ستكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

صحياً: تناول القليل من كل ما تشتهيه بدون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتماً إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقاً، وزيادة الوزن والوصول إلى مرحلة السمنة فيما بعد

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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