حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: تصاب بصدمة نتيجة خصم او عداوة شرسة ، تجنّب اي تحرك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلاً او استياء

عاطفياً: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك من الناحية الخارجية أي المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي

صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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