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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

برج الميزان
مهنياً: تصاب بصدمة نتيجة خصم او عداوة شرسة ، تجنّب اي تحرك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلاً او استياء

عاطفياً: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك من الناحية الخارجية أي المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي

صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك

ابراج مكتوب

برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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