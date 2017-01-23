حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّداً بالحماسة والقدرة على العمل بمعنويات مرتفعة وثقة بالنفس وإصرار

عاطفياً: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد

صحياً: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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