محمد العرابى عن اتصال ترامب بالسيسى: أمريكا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا

هانى عثمان

أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد صفحة جديدة فى مراحل تطورها إلا أنها تحتاج إلى تفاؤل حذر من الجانب المصرى وخطوات محسوبة وتعامل رصين وطرح التوقعات بأنها لن تكون دائما سهلة وستشهد بعض اختلاف فى الرؤى من هنا أو هناك.

وعقب وزير الخارجية الأسبق، المتواجد حاليا فى واشنطن ضمن وفد الدبلوماسية الشعبية لـ"اليوم السابع"، على الاتصال الذى أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقوله:" الرئيس السيسى كان أول المهنئين للرئيس ترامب عند انتخابه وأيضا بعد تنصيبه.. ترامب يجرى اتصالات مع أهم الزعماء المؤثرين فى العالم وكان بالتالى الرئيس السيسى فى أوائل القائمة على أساس لقائهم قبل ذلك ووجود رؤى مشتركة مرتبطة خاصة بمكافحة الإرهاب ".

وأضاف العرابى: "طبيعى أن يكون الرئيس السيسي من أوائل الزعماء الذين تم الاتصال بهم سواء فى المنطقة أو حتى على مستوى العالم .. نستطيع القول إنها صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية.. مؤكد أنها فترة جديدة، أمريكا نفسها بتتغير وإحنا داخلين على حقبة جديدة فى العلاقات الدولية بشكل عام .. الأمريكان ينظرون إلى مصر أنها ركيزة قوية فى مكافحة الارهاب وشريك استراتيجى يعتمد عليه".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، والذى أكد خلال الاتصال على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجى، مؤكداً حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب.