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مصادر: راتب رئيس الوزراء ضمن الأقصى للأجور بمشروع قانون الحكومة للبرلمان

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مصادر: راتب رئيس الوزراء ضمن الأقصى للأجور بمشروع قانون الحكومة للبرلمان مصادر: راتب رئيس الوزراء ضمن الأقصى للأجور بمشروع قانون الحكومة للبرلمان

>كتبت هند مختار

كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة، لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل البرلمان، لافتة إلى أن راتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين فى القانون ضمن الحد الأقصى للدخل.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" أن رئيس الوزراء يتقاضى ٣٧ ألف جنيه شهريا و٣٠ ألف جنيه للوزراء والمحافظين، وبالتالى مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة يدخل ضمن الحد الأقصى للدخل، مشددة على أنه لا توجد أى مكافأة أو حوافز أو بدالات يتقاضاها رئيس الوزراء زيادة عن راتبه.

وكان رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.


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