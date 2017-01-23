أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. هجوم على شيرين بعد تصريحاتها عن الهضبة

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأثنين، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمواطنون.
1. هجوم حاد من الفنانين على شيرين بعد تصريحاتها عن الهضبة
2. السفارة الأمريكية تهنئ كريم عبد الجواد لفوزه ببطولة الأسكواش للأبطال بنيويورك
3. بالفيديو ..شيرين رضا وتامر حبيب يسخران من محمد كريم بصحبة أصدقائهما
4. تامر حسنى يستأنف تصوير فيلمه "تصبح على خير"
5 محمد صلاح ينشر صورة جديدة من تدريبات المنتخب استعدادا لغانا
6. أروى جودة ودرة يعتذرون عن عدم حضورهما فرح عمرو وكندة بسبب الظروف
7. نجل ترامب: السياسة الأمريكية بحاجة لكثير من الأحضان
8.أحمد الفيشاوى يروج لفيلمه الجديد: "القرد هيتكلم يوم الأربع الجاى"
9. عمرو مصطفى يقرر التفرغ للغناء والتخلى عن التلحين لمدة 10 سنوات
10. الأهلى يستعرض أهم 10 أرقام لنجمه الجديد "عمرو بركات"
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