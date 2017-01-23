نائب لوزير التموين: "خد 2000 جنيه ولو قدرت تدبر بيهم المصاريف هستقيل"

نور على

فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مجلس النواب الحالى، أخرج خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، ألفى جنيه من جيبه فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال لوزير التموين اللواء محمد على مصيلحى "يا معالى الوزير دول 2000 جنيه خدوهم وقولى تقدر تصرفهم إزاى فى ظل ارتفاع الأسعار".

وأضاف النائب، فى الجلسة التى تناقش عددا من طلبات الإحاطة لوزير التموين :" يا معالى الوزير لو قدرت تقولى هتدبر بهم المصاريف إزاى.. هاستقيل من البرلمان"، وتابع " درسنا أن كل فعل له رد فعل، والأسعار شايطة لكن الوزارة لم تحرك ساكنا"، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لم يقوم بدوره فى مواجهة المحتكرين فضلا عن أن الرقابة ضعيفة.

واختتم النائب حديثه لوزير التموين قائلا:" المبلغ موجود عايز أبعتهم لك تقولى هتصرفهم إزاى"، وأعاد النائب النقود إلى جيبه فداعبه وكيل البرلمان قائلا " طب أنت رجعتهم تانى فى جيبك ليه" .