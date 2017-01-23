نائب بالجلسة العامة لوزير التموين: "أنا متأكد إنك معاك بطاقة تموين"

كتب محمد مجدى السيسى

ناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، عددا من طلبات الإحاطة حول ارتفاع الأسعار، بحضور وزير التموين اللواء محمد على الشيخ.

وقال النائب فتحى قنديل، إن زجاجة الزيت ارتفعت من 7:5 إلى 15 جنيه، وكيلو السمن ارتفع من 12 جنيه إلى 20 جنيه، مضيفاً،" مفيش فى دائرتى كلام فى فرح أو جنازة إلا عن غلاء الأسعار"، مطالباً بمنح موظفى التموين الضبطية قضائية بدون خطوط سير، وإلغاء الدعم عن المواطنين الذين يتعدى مرتبهم 10 آلاف جنيه، متابعاً فى حديثه لوزير التموين،" أنا متأكد إن الوزير معاه بطاقة تموين".

وقال النائب سيد أحمد، إن هناك فيروسا أصاب أسعار السلع، متابعاً،: " زمان كنا بنقول مجنونة يا قوطة، دلوقتي كل السلع اتجننت، وحجة ارتفاع أسعار بسبب الدولار كذبة، لأن هناك أسعار زادت أكثر من الضعف، ولو اتكلمنا عن أقل حاجة فى السلع، فكيلو العدس بقى بـ 35 جنيه، هيجيبه المواطن الفقير ازاى، ذنب الناس دى فى رقبتنا".

من جانبه، اتهم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، الحكومة بتصدير عدد من الأزمات المتلاحقة جميعها فى السلع الغذائية الأساسية.

وأضاف سليم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، "الحكومة تتعمد تجويع الشعب المصرى للقضاء على نصفه بالبطئ وظهر ذلك جليا فى عدد من الازمات، سواء فى الأرز والسكر والسلع التموينية ورغيف الخبز وارتفاع الأسعار لجميع السلع".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين فى دائرته بكوم أمبو لا يأكلون سوى وجبة واحدة فى اليوم، ويعانون كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء السلع التموينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشان استراتيجية الحكومة فى التصدى للفساد المنتشر فى عدد من قطاعات الدولة، وكذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات.