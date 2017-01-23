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بعد 4 سنوات من إقالته لانتمائه للإخوان..عودة«أبو اليزيد» رئيسًا لقطاع مكتب وزير الزراعة

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بعد 4 سنوات من إقالته لانتمائه للإخوان..عودة«أبو اليزيد» رئيسًا لقطاع مكتب وزير الزراعة بعد 4 سنوات من إقالته لانتمائه للإخوان..عودة«أبو اليزيد» رئيسًا لقطاع مكتب وزير الزراعة

 

عصام-فايد-وزير-الزراعة

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 86 لسنة 2017، بتكلف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الاستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، بالإشراف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بالإضافة الى عمله.

وقرر فايد ندب الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 87 لسنة 2017.

وأشار وزير الزراعة الى أن تلك القرارات تستهدف تجديد الدماء، ورفع كفاءة العمل وتطويره، فضلاً عن تنفيذ خطة القيادة السياسية والحكومة في النهوض بالثروة السمكية وتنميتها.

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة الاسبق قد أقال  أبواليزيد فى 27 يوليو 2013 بسبب انتماءة للمحظورة حيث كان دائما ما كان يخرج ابواليزيد مشيدا بالنهضة الزراعية التى تمر بها فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى.

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