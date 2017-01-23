مسئول عسكرى عراقى بارز يؤكد استمرار عملية تحرير الساحل الأيسر للموصل

كتب - أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن العمليات العسكرية لازالت مستمرة لتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وهو آخر معاقل تنظيم داعش فى منطقة الرشيدية وبيسان.

وأشار العميد يحيى رسول فى بيان نشرته خلية الإعلام الحربى، اليوم الاثنين، أنه تمت السيطرة وتحرير الجزء الشمالى من الرشيدية ولازالت العمليات مستمرة، موضحا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان تحرير المناطق والساحل الأيسر هى قيادة العمليات المشتركة المتمثلة بقائد عمليات قادمون يانينوى.

وطالب المسئول العراقى وسائل الإعلام تحرى الدقة من خلال خلية الإعلام الحربى والمتحدث الرسمى لقيادة العمليات المشتركة.

يذكر أن وكالة أنباء رويترز نقلت عن وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين، أن القوات العراقية سيطرت بالكامل على شرق الموصل بعدما طردت متشددى تنظيم داعش من آخر جيب لهم شرقى نهر دجلة.