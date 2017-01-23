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بطريرك الكاثوليك ينحى مطران الجيزة عن منصبه دون إعلان أسباب

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بطريرك الكاثوليك ينحى مطران الجيزة عن منصبه دون إعلان أسباب بطريرك الكاثوليك ينحى مطران الجيزة عن منصبه دون إعلان أسباب

>كتبت سارة علام

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى ، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن تنحية المطران الأنبا أنطونيوس عزيز، عن خدمة إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، وشغور كرسى الإيبارشية.

وذكر البيان، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أصبح مدبرًا للإيبارشية لحين تجليس مطران جديد على كرسيّها.

من جانبه، رفض الأنبا أنطونيوس عزيز الإفصاح عن أسباب تنحيته عن منصبه، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القرار صادر عن البطريرك إبراهيم إسحق، وإن سنودس الكنيسة الكاثوليكية هو صاحب الحق فى تجليسه على إيبارشية جديدة.

 

يُذكر أن الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة السابق، يعد أحد أشهر مطارنة الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، حتى إنه كان عضوًا فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إضافة إلى عضويته فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، باعتباره أحد الفاعلين فى بطريركية الكاثوليك فى مصر، كما يُذكر أن النظام العام للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، يمنع إحالة المطارنة للتقاعد طوال حياتهم، ولكن يحق لسنودس الكنيسة وهيئتها العليا تكليف المطران بتولى إيبارشية أخرى حال تنحيته عن الخدمة بإيبارشيته الأصلية.


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