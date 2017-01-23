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"أباظة" يتراجع ويعود لرعاية الشرقية

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"أباظة" يتراجع ويعود لرعاية الشرقية "أباظة" يتراجع ويعود لرعاية الشرقية

نورهان فايد

تراجع النائب أحمد فؤاد اباظة عن قراره السابق بالاعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الشرقية وذلك بعد الجلسة التي جمعته اليوم بوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز نجح خلالها الوزير بإقناع أباظة بالعودة لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية.

وكان أباظة قد تقدم باعتذار عن الاستمرار في رعاية الشرقية الخميس الماضي على خلفية قيام رئيس النادي بالهجوم عليه في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات غدا بعد غياب دام أسبوعا عقب قرار راعي الفريق أحمد فؤاد أباظة السابق بترك الفريق.

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