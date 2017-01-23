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وزير الرياضة: أهم لاعب من تهاجمه ولا تجد له بديلا

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وزير الرياضة: أهم لاعب من تهاجمه ولا تجد له بديلا وزير الرياضة: أهم لاعب من تهاجمه ولا تجد له بديلا

>كتب رامى ناجى

وجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى منتقدى لاعبى الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا، بعد التعادل فى المباراة الأولى أمام مالى بدون أهداف، والفوز على أوغندا بهدف نظيف فى الدقيقة الأخيرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

 

وقال وزير الرياضة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، "أهم لاعب.. من تهاجمه ولا تجد له بديلاً.. تحيا ".

 

ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأخيرة فى المجموعة الرابعة، أمام غانا فى تمام الساعة 9 مساءا يوم الثلاثاء المقبل.

 

ويحتل الفراعنة المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يأتى المنتخب الغانى فى المركز الأول برصيد 6 نقاط، والمنتخب المالى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يقبع المنتخب الأوغندى فى قاع المجموعة بدون نقاط.

 

 

 


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