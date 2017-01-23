أحمد ناجى: "تحيا مصر وإللى جاى أحلى وأحلى"

كتب محمد مراد

نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: تحيا مصر مصر تحيا واللى جاى أحلى وأحلى"، تعقيبا منه على الفوز الذى حققه الفراعنة على أوغندا بالجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى التاسعة مساء الأربعاء، بالجولة الثالثة، والتى تحدد المنتخبين الصاعدين لدور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية.

تتصدر غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل رسمياً لدور الـ8 ثم مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ثم ومالى فى المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيراً أوغندا فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.