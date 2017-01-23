رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 يناير

كتبت هند مختار

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وجاء نصها، "السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير المجيدة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وأضافت البرقية، "إننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة التاريخية المهمة، ندعو المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على درب الخير والسلام خطاكم، ويبارك جهودكم المخلصة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى كل ربوع مصر، من أجل تحقيق آمال شعب مصر العظيم فى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناؤه بالأمن والأمان والخير والازدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير".