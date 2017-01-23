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رئيس البرلمان: استقلال القرار السياسى له ثمن والقوات المسلحة قوية ومتماسكة

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رئيس البرلمان: استقلال القرار السياسى له ثمن والقوات المسلحة قوية ومتماسكة رئيس البرلمان: استقلال القرار السياسى له ثمن والقوات المسلحة قوية ومتماسكة

>نور على

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلبس النواب، إن تدفع ثمن سيادتها على أراضيها وسيطرتها على القرار السياسى واستقلاله.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن استقلال القرار السياسى له ثمن والقوات المسلحة، والشرطة قوية ومتماسكة، قائلا:"رغم ما تقدمه القوات المسلحة والشرطة من شهداء فإن هذا لا يقلل من عزيمتهم ويواصلون الليل والنهار للدفاع عن الوطن."

وقال عبد العال:  سنفعل كل الأدوات ونزود قواتنا المسلحة بكل الإمكانيات وهذا الشعب لا يبخل بشئ على قواته المسلحة والشرطة.

يذكر أن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع، يحضر الجلسة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة عدد من الاتفاقيات وطلبات إحاطة لوزيرى والتخطيط.

 


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