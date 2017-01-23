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المؤبد لـ6 من الإخوان لحرقهم المقار الانتخابية لحملة السيسى بالشرقية

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المؤبد لـ6 من الإخوان لحرقهم المقار الانتخابية لحملة السيسى بالشرقية المؤبد لـ6 من الإخوان لحرقهم المقار الانتخابية لحملة السيسى بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

قررت دائرة إرهاب الشرقية المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية، اليوم، لدواعى أمنية، برئاسة المستشار نسيم بيومى وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، السجن المؤبد لـ6 من جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح وذلك فى القضية رقم 4444 لسنة 2016 جنايات منيا القمح.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 6 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بدائرة مركز منيا القمح، لقيامهم بتوزيع منشورات تحرض ضد الدولة والمؤسسات وتعطيل أحكام الدستور والتحريض على العنف، وتبين تورط فى حرق بعض المقار الانتخابية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعرضهم على نيابة جنوب الشرقية، قررت إحالتهم إلى دائرة إرهاب الشرقية.


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