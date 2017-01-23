أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سيدة وإصابة نجليها صدمتهم سيارة ملاكى أثناء عبورهم كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد

Google+ Print
مصرع سيدة وإصابة نجليها صدمتهم سيارة ملاكى أثناء عبورهم كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد مصرع سيدة وإصابة نجليها صدمتهم سيارة ملاكى أثناء عبورهم كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد

>كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجليها ، بعدما صدمتهم سيارة ملاكى، أثناء عبورهم لكوبرى الملك خالد بطريق الأوتوستراد، ما تسبب فى توقف حركة المرور، للمتجه إلى المقطم، انتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق فيما تم نقل المتوفية ونجليها الى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى أعلى كوبرى الملك خالد، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365