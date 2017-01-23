مصرع سيدة وإصابة نجليها صدمتهم سيارة ملاكى أثناء عبورهم كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجليها ، بعدما صدمتهم سيارة ملاكى، أثناء عبورهم لكوبرى الملك خالد بطريق الأوتوستراد، ما تسبب فى توقف حركة المرور، للمتجه إلى المقطم، انتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق فيما تم نقل المتوفية ونجليها الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى أعلى كوبرى الملك خالد، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.