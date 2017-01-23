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"معلومات الوزراء": الوضع الاقتصادى يتحسن.. وتوقعات بوصول النمو إلى 6%

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"معلومات الوزراء": الوضع الاقتصادى يتحسن.. وتوقعات بوصول النمو إلى 6% "معلومات الوزراء": الوضع الاقتصادى يتحسن.. وتوقعات بوصول النمو إلى 6%

>كتبت هند مختار

اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري, تواصل المركز مع وزارة المالية,  والتي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة, وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي, قد أكد في تقريره الصادر عن يوم الأربعاء الماضي الموافق  18 يناير 2017, أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد, مضيفاً أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت الوزارة, إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019, ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12,1% العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة, أن التقرير أيضاً أكد على أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85,8 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 و 78,2 في المئة بحلول 2020-2021.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12,1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3,5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.

 

 


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