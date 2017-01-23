موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا ..حملات للرقابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها قيام هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات فى القاهرة والمحافظات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

أكد المستشار القانونى للجيش السورى الحر، أسامة أبو زيد، أنه جرى الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار خلال اجتماع الأستانة المنعقد الآن فى العاصمة الكازاخستانية، موضحا أنه لم يطرح أى أفكار أخرى خلال الاجتماعات سوى تثبيت وقف إطلاق النار.

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على المخابز فى جميع المحافظات، لمتابعة صرف الخبز بالبطاقات بالأسعار المحددة دون زيادة، والشهادات الصحية، ومطابقة الأوزان المقررة قانوناً، ومطابقة أرصدة الدقيق فى الفرن وعدم الاتجار به فى السوق السوداء، ومناقشة المواطنين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء أن تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع ليسود طقس مائل للدفء على السوحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة خاصة على مدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط .

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من ضبط أخطر تشكيل عصابى مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التى تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب تموين أخرى مع إضافة زيادة على أعداد بطاقة التموين عن طريق الدخول على سيستم البطاقات الذكية للمواطنين، ويتم السحب بملايين الجنيهات.

قال الدكتور جورج عطا الله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إن النقابة انتهت من إعداد قوائم بالأدوية المثيلة للأدوية التى ارتفعت أسعارها جراء القرار الأخير لوزير الصحة، والتى يمكن للمريض شراؤها بأسعار رخيصة، وبنفس المادة الفعالة والكفاءة والتأثير.

أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى نهر النيل، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين، مشيرة الى أن تلويث مياه النيل حرام شرعا .

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مستشفى قصر العينى بدون أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى قصر العينى، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بانتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران.

أكدت وزارة القوى العاملة، أن الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى مصر والكويت سوف ينهى التلاعب فى عقود العمل الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.

بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى، برقيـة تهنئة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة جاء فيها: "السيد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يسعدنى أن أبعث اليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية".