الأمن الوطنى يضبط 10 عناصر إخوانية بالوادى الجديد

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

تمكن رجال من إدارة الأمن الوطنى بالوادى الجديد بالتعاون مع قوات من إدارة البحث الجنائى بالمديرية من ضبط 10 من عناصر جماعة الاخوان الارهابية فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المنتمين للجماعة الارهابية ومن يتبنون أفكارها الهدامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد بتمكن قوة من إدارة الأمن الوطنى من ضبط " محمد .ع" 50 سنة مهدنس بالادارة العامة للمياه الجوفية لانتمائه لحزب الحرية والعدالة المنحل وتم العثور بحوزته على كارنيه العضوية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 222 ادارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2017م واحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .

كما تم ضبط "محمد .ع .37 سنة" اخصائى بالتربية والتعليم، و"سليمان .ح 40 سنة" فلاح ومقيم قرية أسمنت، و"أحمد .س 37 سنة" موظف ، و"عماد .م "مدرس 40 سنة، و"محمد .ع 40 سنة" مدرس ومقيمن بالداخلة لانتمائهم لجماعة الاخوان الارهابية وتم تحرير المحضر رقم 137 ادارى مركز شرطة الداخلة

والقى القبض على " أحمد .ع 40 سنة" اخصائى بمدرسة بمركز باريس، و"محمد .ع 43 سنة" معاش مهنى مبكر، و"علاء .ع 44 سنة" فنى صيانة و"عبد الله .ص 35 سنة " مدرس وجميعهم من مركز باريس لانتمائهم لجماعة الاخوان الارهابية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17 ادارى مركز شرطة باريس لسنة 2017 واحيل الى النيابة العامة للتحقيق.