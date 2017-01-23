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بالصور .. المنتخب العسكرى يستعد للجزائر بالتدريب على ركلات الجزاء

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بالصور .. المنتخب العسكرى يستعد للجزائر بالتدريب على ركلات الجزاء بالصور .. المنتخب العسكرى يستعد للجزائر بالتدريب على ركلات الجزاء

>كتبت لبنى عبد الله

أنهى العسكرى بقيادة محمد عمر، استعداداته لمواجهة نظيره الجزائرى، والمقرر لها السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء، فى ربع نهائى بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان وتنتهى فى 29 يناير الجارى.

 

وتدرب المنتخب العسكرى فى الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، على ملعب بوشر الفرعى وركز الجهاز الفنى على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، خشية اللجوء لها حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

 

يذكر أن المنتخب الجزائرى يعتبر من أقوى فرق البطولة، وهو الفريق الوحيد الذى نجح فى الفوز بمبارياته الثلاث والحصول على العلامة الكاملة، حيث فاز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على إيران بثلاثية مقابل هدف، وأخيراً الفوز على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف.

 

 

 

 

 

 


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