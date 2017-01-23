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مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة: مستعدون لتقديم مزيد من الشهداء لتحقيق أمن الوطن

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مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة: مستعدون لتقديم مزيد من الشهداء لتحقيق أمن الوطن مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة: مستعدون لتقديم مزيد من الشهداء لتحقيق أمن الوطن

>الإسماعيلية - محمود عبد الراضى - صبرى غانم

 

قال اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، إن اللواء مجدي عبد الغفّار يولي أهمية خاصة بأسر السجناء والمفرج عنهم، معلنا استعداد جهاز الشرطة تقديم مزيد من الشهداء فى سبيل حماية أمن الوطن.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال احتفالات الداخلية بعيد الشرطة بالصالة المغطاة بقناة السويس بالإسماعيلية، أن الشرطة بجانب دورها فى تنفيذ القانون، لها دور اجتماعي وهو مساعدة الاشخاص غير القادرين والخارجين من السجون لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

 

وتابع، أنه تم تخصيص الاحتفال بالإسماعيلية تزامناً مع عيد الشرطة ، مضيفا أن الشرطة مستمرة في اداء رسالتها بتحقيق الامن.

 

 

 

 


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