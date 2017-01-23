الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار بالوجه البحرى والقاهرة من الأربعاء للجمعة

كتب محمد محسوب

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط توزيعات الضغط الجوى تكشف احتمالات سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد والوجه البحرى والقاهرة وسيناء والفيوم، اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

وأضاف "سعودى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على حركة السفر أو على الأنشطة اليومية لكافة قطاعات الدولة.

وأشار رئيس الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها من مساء الأربعاء، فى حين تظل معتدلة، خاصة محافظات صعيد مصر، وعلى رأسها الأقصر وأسوان وجنوب سيناء بشرم الشيخ والغردقة ونويبع والعين السخنة.