الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تضبط تشكيلا عصابيا لتلاعبه ببطاقات التموين

الإسماعيلية- صبرى غانم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من ضبط اخطر تشكيل عصابى مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسؤوله عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التمويني للمواطنين، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على الدعم التمويني، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التي تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين اخرى مع اضافة زيادة على اعداد بطاقة التموين عن طريق الدخول على سيستم البطاقات الذكية للمواطنين ويتم السحب بملايين الجنيهات.

وتمكن اعضاء هيئة الرقابة الادارية تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على الأجهزة الفنية المستخدمة ومحمل عليها برامج تشغيل منظومة الدعم الذكية وقوارئ ومواسح كروت الدعم، وعدد 305 بطاقات ذكية ومبالغ مالية. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقرر المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالاسماعيلية حبس الفريق 4 ايام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما اخرى. كما شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، حملة على مخابز مدينة الإسماعيلية للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات وجودة رغيف الخبز، وقاد الحملة المقدم ابراهيم النجار عضو الرقابة الإداريةوضمت ابراهيم احمد محمد من الرقابىة التجارية بمديرية تموين الاسماعيلية والحسن محمد عبدالعال مفتش اغذية بمديرية الصحة بالاسماعيلية..

وقامت الحملة بجولتها على مخابز مدينة الاسماعيلية وشددت الحملة على ضرورة الالتزام

بالاشتراطات الصحية والبيئية ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات القانونية ومراجعة اشتراطات تخزين أجولة الدقيق الخاصة بالمخبز كما اكدت الحملة على المخابز بضرورة نظافة ارضيات المخابز والحوائط والاسقف الخاصة بالمخابز وعد وضع الدقيق على الارض ونظافة النوافذ وتركيب سلك ضيق عليها لمنع دخول الحشرات والقوارض.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز نتيجة عدم تنفيذ الاشتراطات البيئية .