بعد قليل.. نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة

كتبت أمنية الموجى

ينظر بعد قليل، قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام المستشار معتز الجوهرى، تجديد حبس مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، لنيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، أمرت بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

وأسندت النيابة لمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.