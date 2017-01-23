إنبى يعلن إنهاء إجراءات قيد جدو الصغير

كتب عمرو جاب الله

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى، أنه تم الانتهاء من إجراءات قيد محمد حمدى زكى الملقب بجدو الصغير والقادم على سبيل الإعارة من الأهلى لمدة ستة أشهر.

وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى، أن اللاعب انتظم فى تدريبات الفريق البترولى تمهيداً لمشاركته مع الفريق فى الدور الثانى بالدورى.

وكان الأهلى وافق على إعارة جدو الصغير لصفوف إنبى لمدة 6 أشهر مقابل 550 ألف جنيه، وذلك بهدف منح اللاعب فرصة المشاركة فى المباريات لاكتساب الخبرات فى ظل قلة فرص مشاركته مع الأهلى المزدحم بالمهاجمين.