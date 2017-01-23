زوجة قتيل "كومباوند أكتوبر": مجهولين وثقوه بالحبال وسددوا له الطعنات

كتب بهجت أبو ضيف

حققت مديرية أمن الجيزة مع عدد من المقربين لموظف على المعاش، والذى قتل على يد مجهولين داخل مسكنه بكومباوند سكنى بأكتوبر، فى محاولة لكشف هوية المتهمين.

وذكرت زوجة المجنى عليه أنها تقيم بصحبة زوجها، متابعة أن عددا من الأشخاص اقتحموا مسكنهما ووثقوا زوجها بالحبال ووضعوا لاصقا على فمه، ثم انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين.

وفحص الرائد مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر ومعاونيه الرواد أحمد راغب وأحمد جامع وهيثم طلال وأحمد السويركى عددا من العاملين بالكومباوند السكنى، للتوصل لأى معلومات تقود لهوية الجناة، وجارى إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى بلاغا بمقتل موظف بالمعاش داخل مسكنه بأكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة المجنى عليه مصابا بعدة طعنات متفرقة بجسده، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها وتولت التحقيق.