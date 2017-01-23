أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوجة قتيل "كومباوند أكتوبر": مجهولين وثقوه بالحبال وسددوا له الطعنات

Google+ Print
زوجة قتيل "كومباوند أكتوبر": مجهولين وثقوه بالحبال وسددوا له الطعنات زوجة قتيل "كومباوند أكتوبر": مجهولين وثقوه بالحبال وسددوا له الطعنات

>كتب بهجت أبو ضيف

حققت مديرية أمن الجيزة مع عدد من المقربين لموظف على المعاش، والذى قتل على يد مجهولين داخل مسكنه بكومباوند سكنى بأكتوبر، فى محاولة لكشف هوية المتهمين.

 

وذكرت زوجة المجنى عليه أنها تقيم بصحبة زوجها، متابعة أن عددا من الأشخاص اقتحموا مسكنهما ووثقوا زوجها بالحبال ووضعوا لاصقا على فمه، ثم انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين.

 

وفحص الرائد مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر ومعاونيه الرواد أحمد راغب وأحمد جامع وهيثم طلال وأحمد السويركى عددا من العاملين بالكومباوند السكنى، للتوصل لأى معلومات تقود لهوية الجناة، وجارى إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى بلاغا بمقتل موظف بالمعاش داخل مسكنه بأكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة المجنى عليه مصابا بعدة طعنات متفرقة بجسده، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها وتولت التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365