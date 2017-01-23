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ضبط 1914 هاربا من أحكام و91 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بالغربية

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ضبط 1914 هاربا من أحكام و91 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بالغربية ضبط 1914 هاربا من أحكام و91 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 1914 هاربا من أحكام وتحصيل 5840 غرامة، وضبط 91 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات و65 ألفا و900 جنيه غرامات، وضبط 5 قضايا مخدرات بإجمالى 39 جرام هيروين و332 قرصا مخدرا و25 قطعة سلاح أبيض بعدد 25 قضية و5 متهمين هاربين و13 مسجلا جنائيا وضبط 436 قضية مرافق متنوعة و73 قضية تموينية متنوعة.

 

وشارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.


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