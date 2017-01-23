أزمة ناجى وإكرامى تجدد مسلسل "مشاكل" جهاز كوبر

كتب أحمد طارق

رغم التوقيت الصعب الذى يمر به المنتخب وجهازه الفنى، والحاجة لإلتفاف الجميع حوله وتدعيمه، والبعد عن الخلافات من أجل زيادة تركيز اللاعبين وقيادة سفينة الفراعنة لبر الأمان فى بطولة "الكان"، إلا أن المعسكر المقام حالياً بالجابون للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا، فتح ملف الأزمات التى لا تنتهى منذ أن تولى الأرجنتينى هيكتور كوبر مهمة قيادة الفراعنة.

الجميع يسعى لدعم المنتخب فى الوقت الحالى، وغلق كافة ملفات الخلافات، والتعاضى عن انتقاد سوء الأداء الذى يقدمه الفريق فى البطولة، لكن الجهاز الفنى واللاعبون لهم وجهة نظر أخرى مصرين على استمرار مسلسل "المشاكل" التى لا تنتهى، وظهر ذلك بوضوح فى الأزمة الأخيرة التى أفتعلها أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة دون سبب، بعد أن صرح بأن شريف إكرامى حارس الأهلي لا يعانى من أى وإصابة وهو ما فسره البعض بأن يتهرب من المشاركة.

وبعد أن أفتعل أحمد ناجى الأزمة، أقدم على الاعتذار لشريف إكرامى، مؤكداً أن تصريحاته فسرت بالخطأ، وبعدها أعلن إكرامى قبول اعتذار مدربه، وانتهت الأزمة لعدة ساعات فقط، قبل أن تأتى الصدمة من الجابون بأن الحارس رفض التدريب مع أحمد ناجى واكتفى بالتأهيل البدنى مع الجهاز الطبي رافضا التمرين بالكرة مع مدرب الحراس، لتشتعل الأزمات من جديد، ويفتح ملف "المشاكل" التى مرت بالمنتخب منذ أن تولى كوبر القيادة، والتى سنرصد بعضها فى السطور التالية.

أزمة غالى ونبيه

أدت الأزمة الأخيرة التى حدثت بين حسام غالى قائد الأهلى وأسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب، إلى اشتعال الموقف داخل صفوف الفراعنة خاصة وأن الأمر خرج لوسائل الإعلام، وهو ما أدى لرفض كوبر استدعاء اللاعب فى المعسكر الحالى بداعى أنه لابد من تقديم اعتذار رسمى لمدربه قبل انضمامه للمنتخب.

"زجاجة" كهربا

كهربا أشعل أزمته مع "كوبر" بعد أن قام بـ"ركل الزجاجة" اعتراضا على استبداله فى مباراة ليبيا الودية التى كانت قد أقيمت فى أسوان، وتم بناء عليها استبعاد اللاعب طوال الفترة الماضية قبل أن يعود لمعسكر مباراة لكونغو فى تصفيات المونديال، وعقد خلالها كوبر جلسة مع اللاعب لفتح صفحة جديدة بينهما.

"إصابات" حاوى الأهلى والزمالك

دائماً يثير استبعاد كوبر للثنائى وليد سليمان "حاوى الأهلى" وأيمن حفني "حاوى الزمالك"، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن الثنائي لا ينضم لصفوف الفراعنة حتى في ظل تألقهما، ودائماً ما يكون تواجدهما مع المنتخب في عهد هيكتور كوبر، محل أزمات.

الأزمات تلاحق حفني، ويتهم دائماً بالتهرب من الانضمام للمنتخب و أنه يدعي الإصابة في كل معسكر، وخاصة بعد تأكيد الجهاز الفني أنه كان جاهزاً لخوض لقاء المنتخب الودي مع غينيا الإستوائية، لكنه ادعى الإصابة وخاض بعد يوم واحد مباراة ودية مع الزمالك أمام الشمس وشارك لمدة 80 دقيقة وأحرز هدفاً، بينما تتكرر إصابات سليمان في المعسكرات ولا يستفيد منه المنتخب.

"هروب" باسم مرسى

الجهاز الفنى للفراعنة، أتهم باسم مرسي بالهروب من المنتخب وإدعاء الإصابة في مباراة غانا، بتصفيات مونديال العالم 2018، خاصة وأن اللاعب لم يذهب للمستشفى بين الشوطين لكنه ذهب للفندق، وتم بناءاً على ذلك استبعاده من المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون حالياً.