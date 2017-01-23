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بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط مخبزا يبيع دقيق مدعم بالسوق السودة بدمنهور

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بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط مخبزا يبيع دقيق مدعم بالسوق السودة بدمنهور بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط مخبزا يبيع دقيق مدعم بالسوق السودة بدمنهور

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

ضبطت الرقابة الإدارية قبل قليل مخالفات جسيمة، داخل مخبز بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، حيث تم ضبط "س.ا" صاحب المخبز، بتصرفه فى 19 شيكارة دقيق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

 

كما تم تحرير مخالفاته كل الاشتراطات الصحية، ومن بينها فتح حمام على صالة الإنتاج مخالفا بذلك قرار وزير الصحة رقم 67 لسنة 96 ، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، جاء ذلك بعد تقدم بعض المواطنين بالعديد من الشكاوى بشأن قيام صاحب المخبز بالتصرف فى الدقيق بالبيع بالسوق السوداء .

 

كما ضبطت الرقابة الإدارية قبل قليل مخالفات، داخل مخبز بقرية زرقون البحرية بمركز دمنهور ملك " ح . ر " وهى تجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين وكذا تجميع الخبز، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية .

 

وكانت حملة موسعة بقيادة ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة بالاشتراك مع مديرية ومفتشى الصحة بالبحيرة ، تم تنفيذها فجر اليوم للمرور على المخابز بنطاق المحافظة، لمراقبة مستوى أداء المخابز والتأكد من وصول رغيف العيش المدعم للمواطن البحراوى بأعلى جودة وبسعره المحدد.

 

 

 

 

 


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