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انتهاء شهر العسل بين كوبر ورمضان صبحى بسبب "واقعة الزجاجة"

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انتهاء شهر العسل بين كوبر ورمضان صبحى بسبب "واقعة الزجاجة" انتهاء شهر العسل بين كوبر ورمضان صبحى بسبب "واقعة الزجاجة"

>رسالة الجابون – حاتم رضا

انتهى شهر العسل بين الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى ورمضان صبحى لاعب والمحترف فى ستوك سيتى الإنجليزى، بعد التصرف الذى قام به رمضان صبحى عقب استبداله فى مباراة أوغندا التى أقيمت أول أمس.

رمضان صبحى تم استبداله فى الدقيقة 65، وشارك بدلاً منه عمرو وردة وهو قرار لم يرض عنه رمضان صبحى، ليلقى بزجاجة المياه على الأرض، ويرفض مصافحة كوبر المدير الفنى، ما يعبر عن غضب شديد نتيجة استبداله.

وأبدي كوبر غضبه من تصرف اللاعب وأكد للمقربين منه أنه يدرس الإطاحة برمضان صبحى من المنتخب مثلما فعل مع الثنائى محمود كهربا لاعب اتحاد جدة وباسم مرسى لاعب الزمالك ومن قبلهما حسام غالى لاعب الأهلى، حيث تم استبعاد الأخير بسبب مشادات بينه وبين اسامة نبيه المدرب المساعد، فيما تم تجميد كهربا بسبب اعتراضه علي الارجنتيني في احد المباريات، وهو نفس الأمر الذي أدى لاستبعاد باسم مرسي من قائمة بطولة افريقيا المقامة حاليا، بعدما اعترض اللاعب علي استبداله في مباراة غانا بتصفيات كأس العالم 2018 وأن كان كهربا قد عاد لصفوف الفراعنة مؤخراً بعد اعتذاره ، ويبحث كوبر استبعاد رمضان صبحي عقب بطولة الأمم وتحديدا في تصفيات كأس العالم 2018 ، تطبيقا لمبدأ المساواة بين اللاعبين.

في المقابل ، فإن بعض لاعبي الفريق تحدثوا مع كوبر في محاولة منهم لاحتواء غضبه تجاه رمضان صبحي ، وأكدوا له أن اللاعب يمر بضغوط نفسية بسبب عدم مشاركته مع فريقه الإنجليزى وكذلك الأنباء التى ترددت مؤخرا حول عرض اللاعب للبيع في يناير الجارى، وأنه كان ينتظر الظهور في مباراة مالي الأولى للمنتخب، وكذلك المباراة الثانية كاملة، في ظل ارتفاع مستواه وتقديمه مباراة قوية.

ويحاول اعضاء الجهاز المعاون لكوبر إثناءه عن تفكيره في الإطاحة برمضان صبحى، وعقد جلسة تهدئة الاجواء بينهما عقب مباراة غانا المقرر لها الاربعاء المقبل، في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة، ويقدم اللاعب اعتذار للمدير الفني لانهاء الأزمة تماما.

 


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مصر 365

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