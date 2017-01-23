بالصور.. انطلاق حملة موسعة للرقابة الإدارية على مخابز البحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

انطلقت فجر اليوم حملة موسعة بقيادة ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين ومفتشى الصحة بالبحيرة للمرور على المخابز بنطاق المحافظة، لمراقبة مستوى أداء المخابز والتأكد من وصول رغيف العيش المدعم للمواطن بأعلى جودة وبسعره المحدد.

وضبطت الرقابة الإدارية قبل قليل مخالفات متنوعة، داخل أول مخبز تستهدفه بمنطقة زاوية بدائرة مركز دمنهور، حيث تم ضبط خبز ناقص الوزن وكذا مستوى النظافة متدنى داخل المخبز مما يضر بالصحة العامة ومخالفة الإشتراطات الصحية، فضلا عن تشغيل عمالة بدون شهات صحية.

وسيتم إجراء حالات شراء للكشف عن مدى إلتزام المخابز بالبيع من خلال المنظومة لمن يحمل بطاقة تموين، وسيقوم ضباط الرقابة الإدارية خلال الحملة المفاجأة بمراجعة حصص الدقيق المقررة للمخابز لبيان العجز والزيادة بها والكشف عن قيام أصحاب المخابز بالتصرف فى كمية الدقيق المنصرف لهم فى السوق الحر من عدمة، فضلا عن متابعة ضباط الرقابة الإدارية لمدى مطابقة رغيف الخبز للمواصفات من حيث الوزن والحجم والجودة، ومراجعة إشتراطات تخزين الدقيق والتأكد من وضع الأجولة على قوائم وعدم وضعها على الأرض .