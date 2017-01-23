القوات المسلحة تنعى شهدائها الـ5 في هجوم وسط سيناء

سمر العشري

نعت القوات المسلحة في بيان لها، فجر الاثنين، ضحايا حادث الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 5 مجندين من قوات أمن شمال سيناء برصاص عناصر مسلحة بمنطقة وسط سيناء .

وقال البيان الذي نشره المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي ، عبر صفحته الرسمية بــ"فيس بوك " : "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى الشهداء الخمس الأبرار الذين استشهدوا علـــى أيادي الغدر للعناصر التكفيرية في سيناء أعــداء الوطن والدين، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله- عـز وجل- أن يتغمدهم بواسـع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان" .

كانت مصادر وشهود عيان، قالت إن عناصر تكفيرية قامت بإيقاف سيارة أجرة يستقلها عدد من الجنود أثناء سيرها على طريق " العريش/ الحسنة " بمنطقة الحسنة، بوسط سيناء، وقاموا بإطلاق النار على مستقليها، خلال عودتهم من إجازتهم الشهرية، ما أسفر عن استشهادهم.

تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى السويس ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق .

شبكةعيونالإخبارية

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