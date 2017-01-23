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القوات المسلحة تنعى شهدائها الـ5 في هجوم وسط سيناء

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القوات المسلحة تنعى شهدائها الـ5 في هجوم وسط سيناء القوات المسلحة تنعى شهدائها الـ5 في هجوم وسط سيناء

نعت القوات المسلحة في بيان لها، فجر الاثنين، ضحايا حادث الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 5 مجندين من قوات أمن شمال سيناء برصاص عناصر مسلحة بمنطقة وسط سيناء .

وقال البيان الذي نشره المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي ، عبر صفحته الرسمية بــ"فيس بوك " : "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى الشهداء الخمس الأبرار الذين استشهدوا علـــى أيادي الغدر للعناصر التكفيرية في سيناء أعــداء الوطن والدين، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله- عـز وجل- أن يتغمدهم بواسـع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان" .

كانت مصادر وشهود عيان، قالت إن عناصر تكفيرية قامت بإيقاف سيارة أجرة يستقلها عدد من الجنود أثناء سيرها على طريق " العريش/ الحسنة " بمنطقة الحسنة، بوسط سيناء، وقاموا بإطلاق النار على مستقليها، خلال عودتهم من إجازتهم الشهرية، ما أسفر عن استشهادهم.

تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى السويس ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق .

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رئيس قسم الأخبار