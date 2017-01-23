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ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن و " الهياكل " بالحجز

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ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن و " الهياكل " بالحجز ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن و " الهياكل " بالحجز

واصلت الدواجن جنونها بالأسواق إذ وصلت إلى 25.5 جنيه للكيلو الحى، و32 جنيهاً للكيلو للمجمد، وتزيد فى بعض المحافظات نظراً لتحميل مصاريف النقل والتوزيع على السعر .

وكانت الدواجن تباع بـ16.5 جنيه للحى تسليم مزرعة، و21 للمجمد تسليم مجزر قبل تراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، لتبدأ فى الارتفاع تدريجياً بعد إلغاء القرار. وارتفعت أسعار الدواجن، لتصل إلى 21.5 جنيه للكيلو الحى تسليم المزرعة و30 جنيهاً للكيلو المجمد تسليم المجزر وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة .

وقال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن هناك 3 عوامل تتحكم فى أسعار الدواجن، هى العرض والطلب وتغير سعر العملة، فضلاً عن مدى انتشار الأمراض الفيروسية .

وأضاف الشافعى أن هناك زيادة فى الإقبال على شراء الدواجن وسط ارتفاع سعر العملة الذى أدى إلى زيادة جميع مكونات عمليات التربية من أعلاف وغيرها .

وأشار إلى أن الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة الذى شهدته البلاد مؤخرًا، أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الدواجن بالمزارع ما يزيد من تكاليف الإنتاج على المزارع .

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رئيس قسم الأخبار

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