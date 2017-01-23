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أحمد مرتضى: استمرار مايوكا مع الزمالك صعب حتى لو عاد للقاهرة

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أحمد مرتضى: استمرار مايوكا مع الزمالك صعب حتى لو عاد للقاهرة أحمد مرتضى: استمرار مايوكا مع الزمالك صعب حتى لو عاد للقاهرة

> كتب أحمد توفيق

 

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك و المشرف العام على فريق الكرة، عدم علمه بحقيقة عودة الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق إلى القاهرة خلال الساعات القادمة مثلما تردد.

 

 

وترددت أنباء قوية عن عودة مايوكا للقاهرة خلال ساعات وقيام اللاعب بإخطار بعض لاعبى الزمالك بحضوره.

 

 

وقال أحمد مرتضى فى تصريحات خاصة، أنه لا يعلم حقيقة عودة مايوكا للقاهرة من عدمه فى الوقت الحالى لكن حتى فى حالة عودته سيكون استمراره داخل الزمالك أمر صعب للغاية.

 

 

أضاف أحمد مرتضى أن الزمالك سلك كافة الطرق القانونية مع مايوكا وتم تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بعد تخلفه عن الحضور فى الموعد المحدد وغيابه قرابة ٢٢ يوم.

 

 

أضاف أحمد مرتضى أنه فى حالة عودة مايوكا سيتم عقد جلسة مع اللاعب لإنهاء ارتباطه مع الزمالك بشكل ودى.


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