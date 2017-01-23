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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 23-1-2017

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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 23-1-2017 استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 23-1-2017

ظل تحرك نحو التراجع بشكل ملحوظ فى البنوك الرسمية والسوق الموازية بشكل كبير، وتأتي الدولار لتختلف الأحد مما يؤدي إلي زيادة الإحتمالات حول الدولار الفترة القادمة .

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي 18.90 19.25
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.86 18.90
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.98
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.90
بنك البركة مصر 18.80 18.90
بنك الإسكندرية 18.78 18.90
المصرف المتحد 18.75 18.95
بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85
كريدي أجريكول مصر 18.75 19.07
البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85
البنك المركزي المصري 18.75 18.91
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.73 18.82
بنك قناة السويس 18.70 18.90
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.70 18.80
البنك العربي مصر. 18.70 18.80
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
بنك بلوم مصر 18.65 18.75
بنك القاهرة 18.60 18.70
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.60 18.70
البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70
بنك مصر 18.60 18.70

سعر الدولار اليوم الاثنين في السوق السوداء :

جاء سعر الدولار اليوم الاثنين ما بين 19.00 و 19.20 للشراء مع توقعات بتحرك الدولار فى السوق السوداء اليوم، وإختلف سعر الدولار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وخاصة فى البنوك والتى شهدت إرتفاع لنسق أسعار العملة الأمريكية قابله إرتفاعات طفيفة فى السوق الموازية مع توقعات بإرتفاعات كبيرة مع عودة الإستيراد من جديد .

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