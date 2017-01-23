ضبط 25 طن مكرونة و 10 طن أرز بدون مستندات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط قسم شرطة ثان الغردقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث التموين من ضبط 25 طن مكرونة و10 طن أرز بدون فواتير داخل مركز تعبئة وتغليف بالغردقة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية يفيد تمكن حملة من قسم شرطة ثان الغردقة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط المدعو " عبدالحميد . م . ع" 45 سنة صاحب مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية بالمنطقة الصناعية ومقيم السقالة – الميناء – اول الغردقة وبحوزته داخل المخزن 25طن مكرونة و 10 طن أرز وذلك بدون فواتير او مستندات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 لحيازة سلع بدون فواتير ومخالف القانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته الخاصة بشئون التموين.

تم التحفظ على والمضبوطات بديوان قسم شرطة ثان الغردقة لحين صدور قرار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 580 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2017 وجارى العرض النيابة العامة .

كما تم ضبط 10 محاضر مختلفة ما بين بيع بتسعيرة مختلفة وكذلك بيع منتجات منتهية الصلاحية وادارة مصنع مواد غذتئية بدون ترخيص وكذلك كمية من السجائر غير خالصة الجمارك وتم تحرير محاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .