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سقوط "القنصل" أكبر مزور بالمحلة وبحوزته محررات وأختام مزورة بالغربية

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سقوط "القنصل" أكبر مزور بالمحلة وبحوزته محررات وأختام مزورة بالغربية سقوط "القنصل" أكبر مزور بالمحلة وبحوزته محررات وأختام مزورة بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا ضربة لأكبر مزور بمدينة المحلة الكبرى والمعروف بـ"القنصل" والذي ارتكب عددا كبيرا من جرائم التزوير فى المحررات الرسمية وتزويرشهادت تخرج وخطابات مزورة منسوبة للنائب العام ولجهات سيادية وعثر بحوزته على عدد كبير من الشهادات المزورة والأختام.

كانت معلومات قد توفرت أمام المقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا وضباط الإدارة بإِشراف العقيد وليد عبد الوهاب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا بقيام المتهم (محمود ع) 36 سنة عاطل مقيم بمدينة المحلة بارتكاب عمليات تزوير فى المحررات الرسمية واستخراجه شهادات للمواطنين مقابل مبالغ مالية متخذا من منزله مسرحا لمزاوله نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط الإدارة أسفرت عن ضبطه داخل منزله وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق والمحررات المزورة والمنسوبه لجهات قضائية وسيادية ولعدد من الجامعات.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.


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