حظك اليوم برج الثور الإثنين 23 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دعم معنوى كبير من زملائك فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

جو من الألفة والمودة يسيطر على محيط عملك اليوم، وتجد دعما معنويا كبيرا من قبل زملائك فى عدد من المهام المنوط بتنفيذها، وتنتهى من عدد من الأعمال المعلقة.

على الصعيد العاطفى

تتلقى دعوة لعشاء رومانسى مع الحبيب وتفصح عن كثير من مشاعرك التى حاولت أن تخفيها من قبل، وعليك أن تستفيد من هذه الفرصة وتتجه نحو خطوات جادة فى العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج إلى هيكلة العادات الصحية الخاصة بك لأن النتيجة ستكون اعتلال الصحة، وسوف يكون من الصعب التعامل مع مشاكلك الصحية المتراكمة.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكرس وقته فى قضاء أعمال مهنية، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على صحته، ويحتاج مولود الثور إلى الاهتمام بأسرته ومشاكلهم فى الفترة المقبلة.