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حظك اليوم برج القوس الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابحث عن مهاراتك واستغلها جيدا

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابحث عن مهاراتك واستغلها جيدا حظك اليوم برج القوس الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابحث عن مهاراتك واستغلها جيدا

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال، فضلا عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، إلا أنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

لا تبحث عن فرص جديدة فى مجال العقارات، فأنت لا تمتلك القدرة على التسويق والتعامل مع تضاربات هذا المجال، ابحث عن مهاراتك واستغلها فى مكانها الصحيح.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى

ابتعد عن الأصدقاء هذه الفترة حتى لا تتسبب انفعالاتك الدائمة فى الصدامات معهم، ولا تتعامل مع الأشخاص بناءً على وجهة نظرك فقط.

 

برج القوس على الصعيد الصحى

حساسية الصدر من الأمراض التى تتعارض مع استمرارك فى التدخين حتى الآن، الإقلاع عن هذه العادة أصبح ضروريا بعد التدهور الصحى الذى عانيت منه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

لا تملك قرارات قاطعة بشأن علاقتك بالحبيب، ولا يمكنك أن تظل فى تلك الحالة من التردد التى تمنعك عن التركيز فى العمل وتسبب لك خسائر مادية.


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مصر 365

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