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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التغيير يدب فى حياتك المهنية

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التغيير يدب فى حياتك المهنية حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التغيير يدب فى حياتك المهنية

>كتبت أسماء زيدان

ذكى، شجاع، كريم، يتسم بالرومانسية، تلك هى مواصفات برج الأسد أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى

التغيير يدب فى حياتك المهنية فأنت تتطلع إلى الاستمتاع، وقد تحصل على عرض عمل أو إدارة جديدة، وسوف تحب مسئولياتك الجديدة لإثبات نفسك، فتحصل على إعجاب الجميع فى العمل بقدراتك الخاصة.

 

الأسد على الصعيد العاطفى

شريك حياتك يدعمك فاذهب إليه وشاركه مخاوفك بدلا من الحفاظ على القلق بداخلك، وتتفاعل مع شريك حياتك كثيرا فى الأماكن العامة، وتعبر له عن مشاعرك بسهولة.

 

الأسد على الصعيد الصحى

تحتاج إلى ممارسة اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة واليوجا، ويجب أن تحافظ على تقوية عضلاتك للحفاظ على سلامة الرئة، وتجنب البقاء فى الخارج لفترات طويلة إذا كان الطقس باردًا، وفى هذه الحالة حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أفضل شىء.

 

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الوقت مناسب لتقديم أفضل ما تبذله من جهود وما تؤمن به، وقريبًا سوف تجنى مكاسب طائلة، والمكافآت تأتى فى وقت قريب وستتجاوز توقعاتك.

 


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