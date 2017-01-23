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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جرب بعض المغامرات وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جرب بعض المغامرات وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت حظك اليوم برج العقرب الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جرب بعض المغامرات وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بشخصية عاطفية جدًا وديناميكية للغاية، بالإضافة لقوة الملاحظة، إلا أنه غيور ولا يثق بالآخرين حتى أن الأمر قد يصل إلى حد الوسوسة.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

تكرس لعملك أفضل ما لديك من جهود، وكنت دائمًا داعمًا للآخرين وترعى مصلحتهم، ولكنك لا تجد تقديرًا منهم لمساعيك فلا تهتم بذلك وحافظ على شخصيتك الخدومة الداعمة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية الحالية قد تتطور إلى الزواج، ولكن يجب أن تبذل المزيد من الجهد، وأن تحلل المواقف ما بين السطور وتتجاهل المعلومات الخاطئة التى تصلك عن شريك حياتك، ولا تقبل أى تدخلات من الآخرين دون أن تحللها وتفندها جيدًا.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى

استمرار التوتر فى مكان عملك وحياتك الشخصية يؤثر على صحتك، وكذلك قدرتك على التفكير بوضوح، وأنت بحاجة لأن تدرك أن جذور المشكلة تكمن فى عاداتك الغذائية والصحية المستقرة للغاية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

الحياة بالنسبة لك رتيبة وباهتة منذ فترة طويلة، فحاول أن تضفى بعض الحيوية على حياتك بالقليل من المغامرة، أو الخروج لزيارة مكان مفضل بالنسبة لك، وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت.


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مصر 365

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