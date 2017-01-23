مؤمن زكريا ينتظر وعود الأهلي بتعديل عقده

كتب رمضان حسن

ينتظر مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالأهلي، وعود إدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المادية خاصة بعد أن استجاب اللاعب لرفض ناديه للعروض التى تلقاها فى الشتاء الجارى وكان أبرزها من الوحدة السعودى لاستعارته 6 أشهر لكن الأهلى تمسك باستمراره فى الفترة القادمة للحاجة إلى جهوده، ووعده بتعديل عقده بما يتناسب مع حجم عطائه مع الفريق.

مؤمن زكريا يتواجد مع المنتخب العسكرى

ويتواجد مؤمن زكريا حاليا مع المنتخب العسكرى الذى خاض 3 مباريات حتى الان بكأس العالم فى عمان أمام بولندا وكندا وسوريا، وسيعود صانع ألعاب الأهلي لفريقه في مباراة السوبر أمام الزمالك والمقرر لها فى العاشر من فبراير القادم بالإمارات.

مؤمن زكريا يدخل قفص الزوجية بعد العودة من الإمارات

ويدخل مؤمن زكريا قفص الزوجية، بعد مشاركته مع المنتخب العسكرى فى بطولة كأس العالم العسكرية فى سلطنة عمان والتى تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، وأقام صانع ألعاب الاهلى عقد قرانه مؤخرا باحد مساجد التجمع الخامس وسط حضور عدد من أصدقائه فى المنتخب الوطني الأول وجهازه الفنى بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر رغم أن الأخير استبعده من القائمة التي سافرت إلى الجابون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.