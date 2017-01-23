أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 22 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 22 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها، التعاقد مع النيجيرى شوديا شولا هارونا واقتراب اعارة كريم بامبو إلى الداخلية وعرض عمرو حسين وخالد عيد للبيع.

رسميا.. الإسماعيلى يخطف النيجيرى شولا من الاتحاد السكندرى

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع النيجيرى شوديا شولا هارونا الذى كان يلعب فى الدورى المالطى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، من أجل تدعيم هجوم الدراويش فى الدور الثانى بالدورى، ولعب شولا لأندية سليما واندر وبيركيركارا المالطيين.

الإسماعيلى يعرض عمرو حسين وخالد عيد للبيع

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى عرض الثنائى عمرو حسين وخالد عيد فرج لاعبى الدراويش للبيع أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، بسبب عدم قناعة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى بإمكانياتهما.

الإسماعيلى يواجه الداخلية بدلا من السكة فى معسكر التجمع

أجرى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا تعديلا على برنامج الإعداد خلال معسكر لدراويش المغلق بالقاهرة والمباريات الودية التى سيخوضها الفريق صاحب الرداء الأصفر خلال مدة المعسكر الذى يمتد لـ10 أيام.

الإسماعيلى يقترب من إعارة بامبو إلى الداخلية

اقترب كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى من الانتقال إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للتشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للدراويش، الذى يتحفظ على اللاعب.

الإسماعيلى يتعاقد مع مهاجم ومدافع إفريقيين والإعلان خلال 72 ساعة

توصل مسئولو نادى الإسماعيلى إلى اتفاق مع لاعبين إفريقيين أحدهما يلعب فى مركز رأس الحربة والآخر فى خط الدفاع من أجل تدعيم صفوف الدراوى فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام وسد العجز الذى يعانى منه أصحاب الرداء الأصفر.