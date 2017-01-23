أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

سموحة ينتظر 7 ملايين جنيه "كاش" لإرسال استغناء باولو للزمالك

Google+ Print
سموحة ينتظر 7 ملايين جنيه "كاش" لإرسال استغناء باولو للزمالك سموحة ينتظر 7 ملايين جنيه "كاش" لإرسال استغناء باولو للزمالك

>كتب أحمد توفيق

يترقب مسئولو سموحة تقاضى 7 ملايين جنيه كاش من نظيره الزمالك خلال ساعات قليلة ، لإرسال الاستغناء الخاص بحسام باولو مهاجم الفريق السكندرى للقلعة البيضاء .

وأعلن نادي الزمالك عن حسم صفقة حسام باولو بشكل رسمى من نادي سموحة حيث سيتم سداد 7 ملايين جنيه يتحمل منها اللاعب مليون جنيه ليصبح إجمالى الصفقة 6 ملايين جنيه يتحملها النادى الأبيض .

وينص اتفاق الزمالك مع سموحة على سداد قيمة الصفقة بالكامل كاش حيث سيسدد الأبيض 7 ملايين جنيه فيما سيتم خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء .

ووقع حسام باولو على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم و نصف قبل سفره بصحبة بعثة العسكرى إلى عمان لخوض منافسات كأس العالم المقامة حاليا وتنتهى يوم 29 يناير الجارى ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الزمالك فور عودته من عمان بعدما أصبح لاعبا بشكل رسمى فى صفوف القلعة البيضاء بناءا على اتفاق الناديين .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي