سموحة ينتظر 7 ملايين جنيه "كاش" لإرسال استغناء باولو للزمالك

كتب أحمد توفيق

يترقب مسئولو سموحة تقاضى 7 ملايين جنيه كاش من نظيره الزمالك خلال ساعات قليلة ، لإرسال الاستغناء الخاص بحسام باولو مهاجم الفريق السكندرى للقلعة البيضاء .

وأعلن نادي الزمالك عن حسم صفقة حسام باولو بشكل رسمى من نادي سموحة حيث سيتم سداد 7 ملايين جنيه يتحمل منها اللاعب مليون جنيه ليصبح إجمالى الصفقة 6 ملايين جنيه يتحملها النادى الأبيض .

وينص اتفاق الزمالك مع سموحة على سداد قيمة الصفقة بالكامل كاش حيث سيسدد الأبيض 7 ملايين جنيه فيما سيتم خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء .

ووقع حسام باولو على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم و نصف قبل سفره بصحبة بعثة المنتخب العسكرى إلى عمان لخوض منافسات كأس العالم المقامة حاليا وتنتهى يوم 29 يناير الجارى ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الزمالك فور عودته من عمان بعدما أصبح لاعبا بشكل رسمى فى صفوف القلعة البيضاء بناءا على اتفاق الناديين .