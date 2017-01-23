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"خلى بالك".. علامات تدل على ميل الرجل لاغتصاب امرأة

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"خلى بالك".. علامات تدل على ميل الرجل لاغتصاب امرأة "خلى بالك".. علامات تدل على ميل الرجل لاغتصاب امرأة

>كتبت آلاء الفقى

حدد تقرير طبى نشر بصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، علامات على الأشخاص الذين يكون لديهم ميل للاغتصاب، وذلك وفقا لما حدده الدكتور  Dr Trupti Jayin الطبيب النفسى، كما حدد مجموعة علامات يجب أن تتوخى المرأة حذرها إذا لاحظتها فى تصرف أحدهم تجاهها، ومنها:

1.  لمس غير لائق لجسدها من هذا الشخص .   

2.  تعليقات بذيئة على أجزاء خاصة فى الجسم .

3.  اللطف والتودد  معك أكثر من اللازم .

4.  شخص يجلس قريبا جدا منك ويضغط على يديك أو الكتفين بشكل متكرر ثم يعتذر لكِ .

 

كما جاء فى التقرير علامات تدل على أن الشخص لديه ميل للانتحار وهى كالآتى:

1.الانفجار فى الغضب و التهور على أقل سبب.

2.العنف اللفظى والجسدى دون أى استفزاز.

3.لمس غير لائق ومداعبة لبعض الأجزاء  للأشقاء الأصغر سنا أو الأصدقاء.

4.اتباع أسلوب الغيظ والمضايقة خاصة فى المدرسة بين الأصدقاء.  

5.تهديد الآخرين مع وجود عواقب وخيمة .

6.مريض بجنون العظمة ويعانى من سلوك مشبوه .

7.قضاء الساعات الفارغة فى ممارسة العادة السرية وغيرها من السلوكيات التى تزيد من شعورهم بالاستمناء.

8.لدية أخلاقيات سيئة فى العمل مع زملائه .

9. الكذب والسرقة يبدأ فى وقت مبكر مع سلوك معادى للمجتمع فى وقت لاحق .

10. يكون شخصا غير مريح اجتماعيا  فى التعامل مع الجنس الآخر، ويتعاطى المواد المسببة للإدمان وحينها يظهر العدوان .

11.التفكير غير الناضج وينفعل بسهولة مع أصدقائه .

12.أسلو ب الاتصال تقليدى وغير عقلانى.


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